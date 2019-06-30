إليك بعض الأطعمة التي تعزز صحة الدماغ ونمو عقل طفلك بشكل طبيعي

قد يعانى العديد من الأطفال من قلة التركيز وعدم القدرة على الاستيعاب بشكل أسرع مما يؤثر على أدائهم الدراسي، لذلك يقدم اليوم السابع بعض الأطعمة التي تعزز صحة الدماغ ونمو العقل بشكل طبيعي كما أنها تساعد على التركيز والنشاط ، حسب ما ذكره موقع webmd

1: البيض، يعتبر من أفضل مصادر الكولين وهو من العناصر التي تعمل على نمو المخ وتعزيز صحة الجهاز العصبي وحمايته من الأمراض ، كما يساعد على التركيز وتنمية أعصاب الطفل.

2: الفول السوداني، يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجهاز العصبي، كما يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التي تعزز صحة المخ وتحميه من النسيان المتكرر.

3:سمك السردين، أثبتت الدراسات أن الأطفال الذين يتناولون سمك السرطدين بانتظام لديهم معدلات ذكاء اكبر من الأطفال الآخرين، لذلك ينصح بتناوله دائما.

4:المكسرات مثل " الجوز، اللوز، عين الجمل"، فتحتوى هذه الأنواع على كمية عالية من الخصائص التي تساعد على نمو العقل وتعزيز صحته وتساعد على التركيز.

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5:الأطعمة التي تحتوى على فيتامين ج ومنها السبانخ والفراولة ، حيث تعمل على تعزيز الانتباه والخلايا العصبية وتساعد على التركيز.

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