فريق من العلماء ينجح في تطوير جديد للخلايا الجذعية لعلاج تساقط الشعر

نجح فريق من العلماء في تطوير جديد للخلايا الجذعية لعلاج تساقط الشعر والمساعدة على نموه مرة أخرى، وقد يكون العلاج قريبًا لتنمية طبيعية غير محدودة من الشعر ذي المظهر الطبيعي.

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم تبادل النتائج المتميزة في مؤتمر الجمعية الدولية لأبحاث الخلايا الجذعية (ISSCR) أمس الخميس في لوس أنجلوس.

واكتشف علماء من معهد سانفورد بورنهام بريبيس ديسكفري الطبي بصيلات الشعر التي تنمو من خلال الجلد باستخدام خلايا جذعية بشرية متعددة القدرات على الفئران - والتي يمكن استخدامها في النهاية لحل الصلع عند البشر.

وحصلت النتائج المذهلة على جائزة الاستحقاق في المؤتمر كما قامت Stemson Therapeutics بترخيص هذه التقنية، وفقًا للدراسة.

وفي التجارب قام العلماء بتطعيم الخلايا الجذعية البشرية على خلايا الفئران وربطها بأربطة صغيرة للتحكم في نمو الشعر مباشرة ومساعدتها على الاندماج في الجلد، ثم وضعت هذه الروابط تحت جلد الفئران وظهر الشعر من خلالها.

ويأمل العلماء الآن في تطبيق نفس العملية على البشر.

Advertisements

وقال الدكتور "أليكسي تيرسكايخ"، أستاذ مشارك في معهد سانفورد في لا جولا ، كاليفورنيا: "بروتوكولنا الجديد الموصوف اليوم يتغلب على التحديات التكنولوجية الرئيسية السابقة".

وأضاف "تيرسكايخ"، أنه لدينا الآن طريقة قوية ومضبوطة للغاية لتوليد شعر طبيعي ينمو من خلال الجلد باستخدام مصدر غير محدود لخلايا الحليمات الجلدية المستمدة من Ipsc، ويعد هذا إنجازًا كبيرًا في تطوير علاجات تساقط الشعر القائمة على الخلايا وحقل الطب التجديدي.

قد يهمك ايضاً:

الباحثون يعلنون أن العلاج بالخلايا الجذعية لمرضى القلب يمكن أن يقلص نسيج الندبة القاتل

نهلة الدقن تشرح أهمية بروتين الخلايا الجذعية لنمو الشعر