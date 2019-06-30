شكرا لقرائتكم خبر عن من غير أدوية.. ازاى تزود هرمون السعادة فى جسمك بشكل طبيعى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير منا يشعر بتغيرات مزاجية اما بسبب الطقس أو ظروف ومشاكل الحياة اليومية، ما قد ينتج عنه انخفاض مستويات هرمون السعادة، فى هذا التقرير نقدم نصائح لزيادة هرمون السعادة أو السيروتونين بطرق طبيعية وبدون أدوية، وفقا لموقع brain md

والسيروتونين هو الناقل العصبي المهدئ ويلعب أدوارًا متعددة في الكيمياء الحيوية للمخ وهي عنصر حاسم في تسهيل النوم المتواصل والعميق، والحفاظ على الحالة المزاجية المتوازنة ، والثقة بالنفس ، والمشاركة الاجتماعية ، والشهية،بالإضافة إلى ذلك ، يساعد في تقليل مخاوفنا ويرتبط بالتعلم والذاكرة، وعندما تكون مستويات السيروتونين لديك منخفضة للغاية ، فمن المرجح أن تصبح سريع الغضب وتشعر بالقلق والاكتئاب وقلة الشهية والأرق.

طرق لزيادة مستويات السيروتونين １- ممارسة الرياضة

الرياضة تعزز السيروتونين في عقلك، حيث أثبتت الدراسات البحثية أن التمارين الرياضية فعالة في زيادة السيروتونين بنفس تأثير الأدوية، وفي بعض الحالات يكون التمرين أكثر فعالية.



２- الاهتمام بصحة معدتك: ２- الاهتمام بصحة معدتك: Advertisements

يتم إنتاج جزء كبير من السيروتونين في جسمك في أمعائك، لذا فإن الاستراتيجيات المصممة لتحسين إنتاج الأمعاء من السيروتونين أفضل فى تحسين صحتك النفسية ، لذا تناول الطعام الغنى بالبروبايوتيك مثل الزبادى واللبن الرايب وتناول غذاء صحي للمخ.





３- أطعمة تزيد السيروتونين :

الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات البسيطة، مثل المكرونة والبطاطس والخبز والمعجنات والمعجنات والفشار، عادة ما تزيد من مستويات الأنسولين، تناول أيضا الكربوهيدرات المعقدة، مثل البطاطا وأيضا التفاح والتوت والجزر والفاصوليا، كوسيلة صحية لزيادة السيروتونين.

يمكن أيضًا رفع مستويات هرمون السيروتونين في المخ عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالميثيل التربتوفان ، مثل الدجاج والبيض والجبن والديك الرومي ولحم البقر والسلمون والتونة ، والعدس ، والسبانخ ، وغيرها من الخضروات الورقية و المكسرات.





４- الاهتمام بتناول فيتامين ب 6 و ب 12 :يمكن أن تساعد المكملات الغذائية التي توفر الفيتامينات B6 و B12 وحمض الفوليك في دعم مستويات السيروتونين الصحية.