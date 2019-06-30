شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف طرق استعادة الشعر المفقود "زراعة الشعر" .. من الدكتور وائل يحيى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

علاج تساقط الشعر سواء للرجل أو المرأة له العديد من الخطوات ويحتاج إلي وقت كافِ حتى يتم القضاء على الأسباب التي أدت أولا إلى تساقطه، لأن قرار زراعة الشعر لا يكون صائباً إلا بعد معرفة أسباب تساقطه والتعامل مع هذه الأسباب والعمل على علاجها بشكل سليم.

هذا ما أكده الدكتور وائل يحيى استشاري جراحة التجميل والحروق، من خلال حواره لـ ”الخليج 365”، وإلى نص الحوار...

* ما هي الخطوة الأولى فى علاج تساقط الشعر؟

- أولا يجب أن نعالج السبب العام لسقوط الشعر سواء الإصابة بالأنيميا أو نقص فيتامينات أو بسبب التدخين وهذا نتعرف عليه عن طريق إجراء الفحوصات اللازمة قبل الشروع في العلاج، والتعرف على مسببات التساقط هام جداً للاستفادة القصوى من العلاج أو زراعة الشعر.

* كيف نتجنب حدوث مشاكل أو تساقط للشعر؟

- من الضروري العناية بالشعر والابتعاد عن السهر والتدخين واستخدام صبغات بها مواد كيميائية، وكذلك يجب تجنب عادة قطف الشعر، وكذلك الامتناع عن استخدام كريمات فرد الشعر المتكررة، ويجب ترك الشعر مفرود وعدم تغطيته لفترة طويلة، وعدم ارتداء أكثر من حجاب فوق الشعر أو ربطه بشدة على فروة الرأس خاصة لمن يعاني من تساقط الشعر.



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* هل يمكن من خلال علاج تساقط الشعر إيقاف تساقطه تماماً؟

- لا فعلى الرغم من إن نتائج علاج تساقط الشعر تطور خلال الأعوام الأخيرة، وبدأت تقترب من نتائج دول كانت مستحوذة على زراعة الشعر، إلا أنه يجب العلم عند علاج الشعر أنه لا يوجد علاج سريع في مشاكل الشعر، فأي دواء أو حقن تظهر نتيجته بعد 100 يوم أي بعد ثلاثة أشهر و10 أيام، لكن يمكن أن يقل سقوط الشعر قبل مرور تلك الفترة، لكن توقف سقوط الشعر تمامًا أمر صعب، ولكن النتائج الفعالة تتمثل في التقليل من سقوطه.

* ما هي الخطوات التحضيرية لزراعة الشعر؟

- قرار زراعة الشعر لابد أن يسبقه بعض التحضيرات والفحوصات، ولابد أن تكون الزراعة في فروة جيدة، ففروة الشعر تشبه التربة الصالحة التي يتم الزراعة بها، وبعد الزراعة تسقط الشعرة خلال شهر، ثم تنمو مرة أخرى، ولا يحدث سقوط للشعر المزروع مرة واحدة.



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* هل يشعر المريض بألم أثناء عملية زراعة الشعر؟

- زراعة الشعر لا تسبب أي ألم وتتم بمخدر موضعي، ويخرج المريض في نفس اليوم، ويمكنه تناول الطعام والشراب خلال العملية.

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* ما هي مضاعفات عملية زراعة الشعر؟

- بعد العملية يربط الرأس برباط بسيط لمدة 3 أيام ثم يبدأ يغسل شعره ويتعامل بشكل طبيعي.

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