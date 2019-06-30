شكرا لقرائتكم خبر عن الأظافر ممكن تصاب بالهشاشة.. والمنظفات والغدة الدرقية أبرز الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتكون الأظافر من طبقات من البروتين تسمى الكيراتين وهي بمثابة حماية لأصابع اليدين والقدمين، ويدخل أيضا الكيراتين فى تكوين خلايا في الشعر والبشرة، وله دور هام فى حماية الأظافر من التلف، ووفقا لكلية الطب بجامعة هارفارد فإن 27 % من النساء لديهن أظافر هشة وتتعرض للتقشير والتكسير، حسبما ذكر موقع" healthline".

ما الذي يسبب هشاشة الأظافر؟

وفقًا للكلية الأمريكية لتقويم العظام للأمراض الجلدية (AOCD) فإن الأظافر الهشة تنقسم إلى فئتين، جافة وهشة أو ناعمة وهشة:

- الأظافر الجافة والهشة هي نتيجة للرطوبة القليل جدا وهي الأكثر شيوعًا بسبب الغسيل المتكرر للأظافر وتجفيفها.

- الأظافر الناعمة والهشة ناتجة عن الكثير من الرطوبة وغالبًا ما تكون نتيجة التعرض المفرط للمنظفات المنزلية ومزيل طلاء الأظافر.

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الأسباب الأخرى للأظافر الهشة تشمل:

- تتغير الأظافرعادة مع تقدم العمر وغالبا ما تصبح هشة بالرغم من أن أظافر القدم تصبح عادة أكثر سمكًا وأصعب غالبًا ما تصبح اظافر اليدين أرق وأكثر هشاشة.

- تحدث هشاشة الأظافر عندما لا يحصل الجسم على كمية كافية من الحديد مما يؤدي إلى انخفاض مستويات خلايا الدم الحمراء.

- قصور الغدة الدرقية يؤدى إلى تساقط الشعر والتعب وزيادة الوزن والإمساك والاكتئاب وأيضا التأثير على الأظافر وصحتها.

- متلازمة رينود، وتتميز مشاكل الدورة الدموية في الأطراف يمكن أن تؤثر هذه الحالة على صحة الأظافر.