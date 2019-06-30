صحتك فى وصفة.. الكركم والألوفيرا وعصير الجزر لعلاج الثعلبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثعلبة من الأمراض التى تؤثر على كثير من الناس، وتشعرهم بقلة الثقة بالنفس، وعلى الرغم من صعوبة علاجها إلا أنه من الممكن أن نستخدم بعض العلاجات الطبيعية للوقاية منها أو حتى التقليل من تساقط الشعر، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام الكركم والألوفيرا وعصير الجزر لعلاج الثعلبة، وفقاً لموقع step to health .
الكركم له خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات والميكروبات، كما أنه يساعد على منع تكاثر الخلايا السرطانية، لذا فهو وسيلة فعالة وطبيعية لعلاج العديد من مشاكل الجلد ومنها الثعلبة.
الثعلبة
المكونات
2 ملعقة صغيرة من مستخلص الكركم (10 مل)
½ كوب من جل الصبار (100 جرام)
¼ كوب من عصير الجزر (62 مل)
¼ كوب من زيت اللوز (60 مل)
الكركم
- ابدأ بخلط مستخلص الكركم مع جل الصبار.
- ثم يضاف زيت اللوز ويخلط جيداً.
-أضف عصير الجزر وامزجه جيدًا حتى يصبح متجانس القوام.
- يمكنك تخزينها في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع.
- قم بدهان هذه الوصفة بجميع أنحاء فروة رأسك وتدليكها جيداً، واتركها لمدة نصف ساعة على الأقل من الأفضل أن تتركها طوال الليل فى شعرك.
-كرر هذا العلاج مرتين أو 3 مرات في الأسبوع.
مرض الثعلبة
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