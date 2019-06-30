شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تدخل جراحي ناجح ينهي معاناة سيدة من الإنزلاق الغضروفي بحفر الباطن والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 5:35 مساءً, 30 يونيو 2019 م حفرالباطن - عبدالله السعيدي ‏تمكن الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك خالد العام من إنهاء معاناة مريضة عانت من آلام شديدة بالرقبة والأطراف العليا مع تنمل تسبب بعدم قدرتها على إستعمال أطرافها بشكل طبيعي، وبعد إجراء كافة الفحوصات المخبرية والإشعاعية تبين وجود إنزلاقين غضروفيين بين الفقرات الرابعة والخامسة والخامسة والسادسة، قرر معها الطبيب المعالج إجراء تدخل إجراحي، حيث تم أثناء العملية إزالة الغضروفين مع دمج وتثبيت الفقرات بواسطة دعامات وشرائح تكللت معها العملية بالنجاح ولله الحمد، مع عودة التحكم بالأطراف المتضررة، غادرت بعدها المريضة المستشفى وهي بصحة جيدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدخل جراحي ناجح ينهي معاناة سيدة من الإنزلاق الغضروفي بحفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.