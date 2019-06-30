إيران تلجأ إلى يوتيوب من أجل النقد الأجنبي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت صحيفة شهروند الإيرانية إن القنوات الحكومية لجأت إلى عرض وتسويق وبث مسلسلات كوميدية وبعض البرامج الشعبية الأخرى عبر موقع يوتيوب في محاولة لجني العملة الصعبة من خلال الإعلانات

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