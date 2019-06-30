شكرا لقرائتكم خبر عن الحزاز المسطح.. طفح جلدى باللون الأرجوانى.. اعرف أسبابه وعلاجه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل سمعت من قبل عن مرض الحزاز المسطح " "Lichen planus، هو طفح جلدي أرجواني اللون يسببه الجهاز المناعي ومرض جلدى غير معدي على الجلد في معظم مناطق الجسم، بما في ذلك الفم والأعضاء التناسلية.

ما هو الحزاز المسطح؟

الحزاز المسطح هو حالة التهابية تؤثر على الجلد والأسطح المخاطية بالفم والجهاز التناسلي.

أسباب الحزاز المسطح

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الحزاز المسطح من أمراض المناعة الذاتية، لذلك يحدث عندما يبدأ جهاز المناعة المسؤول عادة عن إزالة الالتهابات والحفاظ على صحتنا ، في الرد على البروتينات الطبيعية داخل الجلد والغشاء المخاطي، يمكن أن يحدث ذلك دون وجود محفز ، ولكن في بعض الحالات يمكن أن يحدث بسبب رد فعل على دواء أو عدوى فيروسية.

أعراض الحزاز المسطح

عادة عندما يظهر الطفح الجلدي لأول مرة ، يكون حاكًا جدًا وغير مريح، سوف يصل إلى ذروته ، ثم يبدأ في التراجع ، تاركًا بقعًا على الجلد تتلاشى مع مرور الوقت.

علاج الحزاز المسطح

يمكن أن تساعد مادة الستيرويد الموضعية على التخلص من الحزاز المسطح، فبمجرد أن تستقر الحكة ، يمكن دهان الجلد باستخدام مرطب.