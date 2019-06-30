شكرا لقرائتكم خبر عن بخطوات بسيطة اطرد الطاقة السلبية من المنزل.. استشاري الطاقة الحيوية أحمد شعبان يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في الماضي كانت هناك عادات اتسم بها أجددانا في تنظيف المنزل، عندما نسمعها منهم لم نعرف مدى صحتها، وعلى الرغم من أن أجددانا لم يدرسوا علم الطاقة الحيوية إلا إنهم كانوا يفعلون أشياء على فطرتهم وكانت صحيحة تماماً مثل رش الملح في المنزل وتبخيره وغيرها من الأشياء.

استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والريكي والحاسة السادسة جراند ماستر أحمد شعبان، يوضح في التقرير التالي الطرق الصحيحة للتخلص من الطاقة السلبية من المنزل من أجل الشعور بالراحة في المكان سواء لأصحاب البيت أو للضيوف الذين يحلون عليه.

وأوضح أحمد شعبان في حديثه لـ ”الخليج 365” أن هناك كثيرين يتساءلون على صفحات التواصل الاجتماعي عن كيفية طرد الطاقة السلبية من البيت من أجل الشعور بالراحة، وهذا ينتمي إلي علم طاقة المكان والذي يطول شرحه وتفسيره، ولكن هناك روشته صغيرة وخطوات بسيطة يمكن أن نتعامل بها في بيوتنا حتى نطرد تماماً الطاقات السلبية منه، لافتاً إلي أن استخدام أجددانا للملح ورشه في المنزل من صميم علم الطاقة نظراً لتأثيره القوي على طرد الطاقة السلبية من المنزل، لذا يجب الحرص على مسح أرضية المنزل بالماء والملح دائماً أو وضع كمية من الملح بحجم قبضة اليد في أركان المنزل.

وأشار إلى أن العقل الباطن للإنسان يعرف دائماً طرق التعامل مع المشاكل التي تحيط به فعلى سبيل المثال عند إصابة الإنسان بنزلات البرد نجده مقبل على تناول المشروبات التي تحتوي على فيتامين سي مثل البرتقال أو الليمون، والأبحاث والدراسات أثبتت أيضا إن بعض الحيوانات أيضا تتناول الأعشاب التي لها علاقة بالمشكلة التي تواجهها.



4 طرق للتخلص من الطاقة السلبية من المنزل

* طرق التخلص الطاقات السلبية من المنزل:

وفي السياق نفسه، أشار إلي أنه من المفيد جداً مسح الأرض بالماء والملح أو وضع كميات من الملح في أركان المنزل، أيضا يجب تهوية المنزل عن طريق فتح منافذ التهوية والشرفات والشبابيك حتى يتم تجديد الهواء داخل المنزل باستمرار فهذا يساعد على طرد الطاقة السلبية وتنظيف المنزل، أيضا من الضروري أن تدخل الشمس في جميع أنحاء المنزل باستمرار.

واستطرد حديثه قائلا: "إذا كنت تجلس في مكان لفترة طويلة حتى لو مكان العمل، أو بجانب السرير، أو في حجرة الاستقبال إذا كنت تجلس بها لساعات طويلة فعليك إحضار طبق ووضع ماء به ملح، أو إذا لم تستطيع وضع ماء به ملح في هذا المكان خاصة إذا كان هناك أطفال في المنزل، فيمكنك وضع كمية من الملح ونضع أسفلها ورقة، على أن يكون الملح مكشوف.



3 تأثيرات لوجود الملح في المنزل

* تأثير الملح في المنزل:

وأعلن أن تأثير الملح في المنزل لا يعد ولا يحصى لعل أهمها شعور الإنسان بالراحة في وجوده في هذا المكان، وطرد الطاقة السلبية من المنزل من 12 إلي 24 ساعة، فعندما يخلد الإنسان إلي الراحة تخرج الطاقات السلبية من جسمه وجميع مشاعره السلبية من شعوره بآلام أو حزن أو ضغط نفسي، وفي حالة وجود الماء بالملح أو الملح يمتص كامل الطاقة السلبية التي تخرج منه، ولذلك يجب دائما إزالة الملح بصفة يومية وكذلك الماء بالملح وتجديده باستمرار حتى نشعر بالراحة.

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