شكرا لقرائتكم خبر عن التدليك طريقة سهلة للتخلص من آلام الظهر.. اعرف الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آلام الظهر هي حالة شائعة عند الكثيرين، ويحدث لأسباب عديدة مثل رفع شىء بشكل غير السليم والجلوس لفترات طويلة بطريقة خاطئة، وهناك العديد من أساليب العلاج للتخلص من ألم الظهر مثل أخذ قسط من الراحة واستخدام الحرارة أو الجليد، ولكن قد يكون التدليك مفيدًا لتخفيف الأعراض على المدى القصير أيضًا، حسبما ذكر موقع" healthline".

يمكن لأى شخص القيام بتجربة التدليك الذاتي لتخفيف آلام الظهر باستخدام بعض الزيوت الطبيعية، ولكن عند القيام بذلك يجب عدم ممارسة الضغط مباشرة على العمود الفقرى، ولكن فقط الضغط اللطيف لتجنب الإصابة والانزعاج.

طرق بسيطة للتخلص من آلام الظهر تعرف عليها:

- ضع الشخص الذي يتلقى التدليك على بطنه على طاولة للتدليك ويجب على الشخص إزالة قميصه أو ارتداء شيء غير مناسب لرفعه فوق أسفل الظهر للسماح بالتدليك مباشرة على الجلد.

- ضع وسادة أسفل عظمة الصدر ومنشفة ملفوفة أسفل الجبهة ومنشفة ملفوفة تحت الكاحلين.

- افرك زيت التدليك في يديك وانشر الزيت على أسفل الشخص مع ضربات ناعمة من يديك.

- يمكنك البدء في تدليك الظهر باستخدام عدة طرق مختلفة، ومنها تدليك كل جانب من الظهر بشكل منفصل.

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- جرب راحة يدك عن طريق مد ذراعيك ووضع يد مفتوحة أعلى الأخرى، واصنع حركات دائرية على الظهر تنبع من خصرك.

- مارس تمرين رفع العضلات عن طريق الحفاظ على أصابعك مستقيمة ونشر اصبعك ورفع عضلات أسفل الظهر عن طريق تحريك معصمك بيد واحدة في وقت واحد.

- ابدأ بتدوير الإبهام بالتحول نحو أقدام الشخص واستخدم إبهامك لعمل ضربات بطيئة من منتصف الظهر باتجاه الوركين مع تكرار ذلك مرتين آخرين.

- أخيرًا مارس تمارين رفع العضلات كما فعلت من قبل لكن ارفع العضلات بالقرب من الوركين.

- بمجرد أن تمر بهذه الحركات يمكنك القيام ببعض التحركات لتخفيف أي ألم في الظهر.