شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من الإمساك بشكل متكرر.. أطعمة لازم تبعد عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصاب البعض بالإمساك نتيجة أسباب مختلفة منها إتباع عادات غذائية خاطئة، والتى تؤدى إلى الشعور بالقلق والإزعاج وعدم القدرة على الاستمرار فى العمل، ولذلك فى السطور القادمة على الأطعمة المسببة للإمساك، وفقاً لما ذكره موقع " healthline ".

أطعمة مسببة للإمساك :

- يتسبب تناول الموز غير ناضج فى الإصابة بالإمساك لأنه يحتوي على المزيد من النشا المقاوم، وهو مركب يصعب على الجسم هضمه.

- يعتبر الجلوتين عبارة عن بروتين موجود في الحبوب مثل القمح والشعير، وقد يعاني بعض الأشخاص من الإمساك عندما يتناول الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين، بسبب عدم قدرته على تحمل الجلوتين، وهى حالة معروفة بأسم مرض الإضطرابات الهضمية.





- تناول الحبوب المصنعة ومنتجاتها، مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمعكرونة البيضاء، إلى الإصابة بالإمساك، وذلك بسبب إزالة أجزاء النخالة والجراثيم من الحبوب أثناء المعالجة، لأن النخالة تحتوى على الألياف، وهي مادة مغذية تساعد على الهضم.

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-تتسبب منتجات الألبان فى الإصابة بالإمساك، بالنسبة لبعض الأشخاص، خاصة الذين يعانون من حساسية البروتينات الموجودة في حليب البقر.

- يتسبب تناول اللحوم الحمراء فى الإصابة بالإمساك، بسبب احتوائها على نسبة منخفضة من الألياف الغذائية.

- تناول كميات كبيرة أو متكررة من الأطعمة المقلية أو السريعة قد يزيد من خطر الإمساك، لأن الأطعمة الغنية بالدهون وقليلة الألياف تعمل على تبطىء عملية الهضم.