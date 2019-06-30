شكرا لقرائتكم خبر عن فى الحر.. تعرف على أضرار استخدام المروحة ستصيبك بألم فى العظام والمفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت البلاد ارتفاعا كبيرا فى درجات حرارة الطقس، وهذا الارتفاع فى نسبة حرارة الطقس والذي يصاحبه ارتفاع في نسبة الرطوبة يجعلنا نسعى للجلوس في مكان رطب وبه تهوية جيدة للحد من الشعور بحرارة الطقس الشديدة، وخلال الاسطر القادمة سنتعرف على أضرار استخدام المروحة الصحية.

ووفقا لما نشره موقع "sleep advisor"، والذي اكد ان النوم في هواء المروحة يتسبب في الكثير من المشاكل الصحية التي يجب التعرف عليها لتجنبها، ففي بداية الأمر المروحة يتراكم عليها بعض الغبار واللاتربة التي تتسبب في الكثير من المشاكل الصحية عند تشغلها نتيجة لطير هذه الأتربة في الهواء الطلق، وهذا يهعرض صحة مرضى الجيوب الأنفية للمشاكل وأيضا لمرضى الربو.



المروحة

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كما أن النوم أمام هواء المروحة يتسبب في الشعور والإصابة بألم المفاصل والعظام نتيجة لتراكم دفعة الهواء عليها، ولذا يجب تجنب هذا الأمر عن طريق تشغلها ولكن جعل الهواء غير مركز على منطقة واحدة، وجعلها تتحركة في أنحاء الغرفة.

هواء المروحة يتسبب في إصابة العديد من الأشخاص بنزلات البرد الشديدة، وهذا الأمر نتيجة لتسليط الهواء على الشخص، وأيضا تزيد من تعرضك للإصابة بالأرق والتوتر وعدم القدرة على النوم الجيد.

وقدم الموقع الحل الصحي لتجنب تشغيل االمروحة، والشعور ببرودة الطقس وترطيب الجسم، وذلك عن طريق الاكثار من الماء والسوائل الباردة، الاستحمام بالماء الفاتر يوميا، وتجنب تناول المشروبات الغنية بالكافيين.