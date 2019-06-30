شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو سرطان النخاع العظمى وعلامات الإصابة به؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المايلوما المتعددة، والمعروفة أيضًا باسم المايلوما، هي نوع من سرطان النخاع العظمى وهو من أخطر أنواع السرطانات التى يمكن أن تصيب الإنسان، نتعرف على مرض المايلوما المتعدد فى السطور التالية.

ووفقا لموقع هيئة الصحة البريطانية NHS فإن النخاع العظمي هو النسيج الإسفنجي في مركز بعض العظام التي تنتج خلايا الدم في الجسم، ويطلق عليه المايلوما المتعددة حيث يصيب السرطان مناطق عديدة من الجسم، مثل العمود الفقري والجمجمة والحوض والأضلاع.

أعراض المايلوما المتعددة

في المراحل المبكرة، قد لا تسبب المايلوما أي أعراض، غالبًا ما يشتبه أو يتم تشخيصه بعد إجراء فحص روتيني للدم أو البول، ولكن قد تسبب المايلوما مجموعة واسعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك:

- ألم دائم في عظامك.

-عظام ضعيفة سهلة الكسر.

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-التعب والضعف وضيق التنفس - الناجم عن فقر الدم.

-الالتهابات المتكررة.

مشاكل في الكلى.

- كدمات ونزيف غير عادي - مثل نزيف الأنف المتكرر ، نزيف اللثة.

-المايلوما لا تسبب عادة ورمًا أو ورمًا لكنع يدمر العظام ويؤثر على إنتاج خلايا الدم السليمة.