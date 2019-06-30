شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الأعراض تنذر بالجفاف والان مع التفاصيل

حذرت خبيرة التغذية الألمانية زيلكه شفارتاو من أن قلة شرب الماء خلال فصل الصيف ترفع خطر الإصابة بالجفاف.

وأوضحت شفارتاو أن أعراض الجفاف تتمثل في الصداع والتعب وضعف التركيز وجفاف الجلد والإمساك وسرعة دقات القلب والجوع وتغير لون البول من الأصفر الفاتح إلى الأصفر الداكن أو درجات البني.

ولتجنب هذه الأعراض تنصح شفارتاو بشرب الماء بكمية كافية لا تقل عن 1.5 لتر يومياً، مع مراعاة تناول الخضروات والفواكه المحتوية على نسبة عالية من الماء كالخيار والبطيخ والعنب.