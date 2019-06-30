الترجي التونسي يدخل مرحلة الإحلال والتجديد

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محمد عمادالسبت 2019/6/29 04:39 مساء بتوقيت أبوظبي
الترجي التونسي
بدأ الترجي التونسي عملية الإحلال والتجديد من خلال بيع نجومه والتعاقد مع لاعبين جدد، على أمل بناء فريق جديد قادر على مواصلة السيطرة على كرة القدم التونسية والأفريقية.
وقام نادي العاصمة التونسية ببيع نجمه الكاميروني فرانك كوم، كما يخطط للتفريط في الثلاثي المكون من أنيس البدري ويوسف بلايلي ورامي الجريدي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
في المقابل، توصل النادي لاتفاق رسمي مع ناديي شبية القبائل ودفاع تاجنانت الجزائريين من أجل ضم نجميهما إلياس شتي وبلال بن ساحة، اللذين يلعبان تباعا في مركزي الظهير الأيسر والجناح، فضلا عن التعاقد مع صدقي دبشي، حارس مرمى منتخب تونس الأوليمبي، وبلال بن شوق مهاجم البنزرتي التونسي.
وينوي "شيخ الأندية التونسية" حسم صفقات جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك رغبة منه في تمكين المدرب معين الشعباني من الاشتغال مع كامل المجموعة منذ بداية التحضيرات الصيفية.
وتعكس كل هذه التحركات عدم وجود أي نية من قبل إدارة الترجي للعب مباراة الوداد البيضاوي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إعادة لعبها بسبب ما اعتبره "غيابا للظروف الأمنية المناسبة" في موقعة رادس.
يذكر أن بطل النسخة الأخيرة من أمجد الكؤوس الأفريقية للأندية تقدم بتظلم لدى محكمة التحكيم الرياضي من أجل إلغاء قرار الكاف بخصوص هذا الملف.
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