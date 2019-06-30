فيديوجراف.. حصاد الجولة الثانية من أمم أفريقيا 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتهت الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر حالياً. وشهدت الجولة تسجيل 16 هدفاً فقط بفارق، أي بفارق 11 هدفاً عن الجولة الأولى التي شهدت تسجيل 27 هدفاً. "العين الرياضية" تسلط الضوء من خلال هذا الفيديو على أبرز الظواهر والأرقام التي شهدتها الجولة.

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