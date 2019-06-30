شكرا لقرائتكم خبر عن «ميرور» عن شكل أجسامنا في 2100: ستكون صادمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحذر العلماء والخبراء دائماً من آثار التكنولوجيا الحديثة على جسم الإنسان وخاصة على المدى الطويل.

نشرت صحيفة «ميرور»، تقرير عن قيام إحدى شركات الإنشاء بتصميم نموذج ثلاثي الأبعاد للإنسان المستقبلي استنادًا إلى عدد من التوقعات العلمية وحتى الآن لم يتم التأكد من صحة ما توصلت له الشركة وإن ما جاء محض توقع لما سيحدث من تغيير على شكل الإنسان.

ركزت الشركة في تصميمها للإنسان عام 2100 والذي أطلقت عليه أسم «ميندي»، على متلازمة النفق الرسغى، وإجهاد العين والآثار التي ستطرأ على الجمجمة واليدين، وأكدت التصاميم على إن هذا الإنسان سيعاني من آلم الظهر الناتج عن الساعات الطويلة للجلوس أمام شاشة الكمبيوتر في المكتب، كما رصد التقرير على كيف ستتغير عضلات رقبة «ميندي» بشكل خاطئ بسبب البقاء لأوقات أطول على الهواتف الذكية.

وقال كاليب باك، خبير في الصحة والعافية وفقاً للتقرير: «أن قضاء ساعات طويلة في النظر إلى هاتفك يجهد الرقبة ويلقي الأثر على التوزان وبالتالي، يتعين على الإنسان القيام بالعديد من التمارين لعضلات الرقبة لدعم الرأس»، ويكمل: «إن الجلوس أمام الكمبيوتر في المكتب لساعات متتالية يعني أيضاً أن الجذع يتم سحبه أمام الوركين بدلاً من أن يتم تكديسه بشكل مستقيم».

Advertisements

تكمل ميرور تقريرها وتشير وفقاً للشركة أن تكيفات ميندي لا تتوقف عند هذا الحد بل ستصل إلى سُمك الجمجمة الذي سيتقلص مما يساعد على حماية الدماغ من الإشعاعات الراديوية المنبعثة من الهواتف الذكية والتي يعتقد البعض أنها يمكن أن تكون لها آثار صحية خطيرة على المدى الطويل.

وفي الوقت نفسه، تم تشكيل يد ميندي بشكل دائم في قبضة تشبه المخلب وثني كوعه إلى 90 درجة، بسبب الفترات المستمرة التي يمضيها الإنسان ممسكاً الهاتف الذكي.

ربما يكون التغيير الجسدي الأخير في ميندي هو الأكثر غرابةً، هكذا وصفت ميرور تغيير الجفن، فجاء في التقرير أن إنسان 2100 سيمتلك مجموعة ثانية من الجفون لتصفية الضوء الزائد المنبعث من الأجهزة التكنولوجية.

وجاء في ختام التقرير: «أن نموذج ميندي متطرف ومصمم للصدمة، ولكنه إنه يوفر تمثيلًا مرئيًا مثيرًا للاهتمام لمجموعة متزايدة من الأبحاث العلمية عن الآثار التي تنجم من الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا».