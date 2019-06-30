شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق لمراقبة الرضع أثناء النوم والان مع التفاصيل

يتيح التطبيق Baby Monitor 3G للوالدين مراقبة طفلهم الرضيع أثناء نومه، ويوفر التطبيق بثاً مباشراً من غرفة نوم الرضيع إلى هاتف ذكي أو جهاز لوحي أو مكتبي عبر الواي فاي.

ويرسل التطبيق تنبيهاً للوالدين إذا استيقظ الطفل، كما يتيح لهما تشغيل موسيقى هادئة أو التحدث مع الرضيع، فضلاً عن تقديمه لهما سجلاً عن نوم الرضيع، لمعرفة أنماط نومه.

ويتوفر التطبيق Baby Monitor 3G لنظام التشغيل أبل "آي أو إس" وغوغل "أندرويد" مقابل 3.99 دولارات أمريكية.