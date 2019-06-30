شكرا لقرائتكم خبر عن أنسب طريقة للعناية باللحية والان مع التفاصيل

قالت خبيرة التجميل الألمانية بيرغيت يت هوبر إن اللحية تحتاج عناية منتظمة لتحافظ على رونقها وجاذبيتها. وأوضحت هوبر أنه يجب غسل اللحية بشامبو لطيف خاص باللحية، للحيلولة دون تعرض البشرة تحتها للجفاف أو الحكة. كما يجب العناية باللحية بزيت خاص، وتدليك الشعر من أعلى إلى أسفل للتمتع بلحية ناعمة وملساء يسهل تمشيطها. وفي الخطوة الأخيرة يمكن استعمال بلسم أو واكس لتصفيف اللحية بشكل جذاب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنسب طريقة للعناية باللحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.