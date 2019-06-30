إنفوجراف.. 8 نصائح لحماية العمود الفقري أثناء القيادة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يقضي عدد كبير من الأشخاص وقتاً طويلاً في قيادة السيارة يوميا، ما يهدد صحة العمود الفقري، خاصة في حالة عدم دراية السائق بالأخطاء الشائعة أثناء القيادة.

والعمود الفقري مُعرَّض دائماً للإصابة بمشكلات صحيّة، قد تقود للإصابة بانزلاق غضروفي أو ما هو أخطر من ذلك، نتيجة الجلوس الخاطئ أمام مقود السيارة.

ومن أبرز أعراض الإصابة بالانزلاق الغضروفي: الشعور بالألم، التنميل، الوخز، ضعف العضلات، صعوبة الوقوف أو الجلوس، الشعور بألم مفاجئ عند أداء بعض الحركات، أو برودة جانب من الجسد.

الإنفوجراف التالي يقدم مجموعة من النصائح لتجنب الإصابة بالانزلاق الغضروفي أثناء القيادة.



