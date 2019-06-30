إنفوجراف.. 10 محظورات أثناء الدورة الشهرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعاني معظم النساء من آلام مزعجة تصاحب الدورة الشهرية؛ لذا تحتاج إلى عناية خاصة في هذه الفترة لتخفيف حدة الأعراض المصاحب لفترة الحيض. ومن أبرز أعراض الدورة الشهرية الشائعة: آلام في البطن والفخذين وأسفل الظهر، فضلا عن اضطراب في المعدة، وأحيانا تعاني بعض النساء من قيء، وتعرق، وضعف ودوخة، وإسهال أو إمساك خلال فترة الحيض. الإنفوجراف التالي يقدم عددا من النصائح لتخفيف آلام الدورة الشهرية.



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