أمريكيون يعبرون الحدود إلى كندا بحثا عن الإنسولين

عبر أمريكيون الحدود الكندية الأمريكية السبت سعيا لشراء الإنسولين بأسعار معقولة ولزيادة الوعي بأزمة سعر الإنسولين في الولايات المتحدة.

بدأت المجموعة التي أطلقت على نفسها اسم "قافلة إلى كندا" رحلتها من مدينة منيابوليس في ولاية مينيسوتا الجمعة، وتوقفت عند صيدلية في مدينة لندن بإقليم أونتاريو الكندي السبت لشراء عقار يعالج مرض السكري من النوع الأول.

وقالت نيكول سميث-هولت العضو في المجموعة إن عدد المشاركين في الرحلة يصل إلى 20 شخصا تقريبا.

وأضافت أن ابنها توفي في يونيو/حزيران 2017 وعمره 26 عاما لاضطراره لتجزئة جرعة الإنسولين بسبب سعرها المرتفع.

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وهذه هي المرة الثانية التي تشارك فيها سميث-هولت في مثل هذه الرحلة.

وكانت المجموعة قد دخلت كندا في مايو/أيار الماضي للغرض نفسه.

وقالت سميث-هولت إن أمريكيين توجهوا في السابق إلى بلدان مثل المكسيك وكندا للحصول على أدوية أقل سعرا ويواصلون القيام بذلك.

وذكرت دراسة في يناير/كانون الثاني الماضي أن متوسط تكلفة الإنسولين سنويا بالنسبة للمريض في الولايات المتحدة زاد للضعف تقريبا عام 2016 إلى 5705 دولارات بدلا من 2864 دولارا في 2012.

وقال كوين نيستروم المسؤول عن مينيسوتا في منظمة "تي.1 إنترناشونال" في مايو/أيار على تويتر إن سعر قنينة الإنسولين في الولايات المتحدة يسجل 320 دولارا، بينما يباع العلاج نفسه في كندا تحت اسم مختلف بسعر 30 دولارا فقط.