فرط الكالسيوم بالدم.. أسبابه وأعراضه وعلاجه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد الكالسيوم من المعادن المهمة في جسم الإنسان، والتي تساعد على نمو العظام والحفاظ على قوتها، كما أنه يساعد على الحفاظ على نسبة الهرمونات بالجسم وتحفيز أداء العضلات والأعصاب والدماغ أيضاً، ونظراً لبعض الظروف الصحية من الممكن أن يتعرض الإنسان إلى فرط الكالسيوم بالدم، والذي يتسبب في كثير من المشكلات الصحية، وفيما يلي نتعرف على أسباب فرط الكالسيوم بالدم وأعراضه وطرق علاجه.



أسباب فرط الكالسيوم بالدم:

زيادة إفراز هرمون الغدة الدرقية يتسبب في زيادة الكالسيوم بالدم.

استخدام بعض أنواع أدوية علاج ضغط الدم المرتفع.

الإفراط في تناول الفيتامينات مثل فيتامين د وفيتامين أ والكالسيوم.

الإصابة ببعض أنواع السرطانات مثل سرطان الرئة وسرطان الثدي.

الإصابة بأمراض الرئة.

الفشل الكلوي.

أعراض فرط الكالسيوم في الدم:

الشعور بالعطش الشديد طوال الوقت مع كثرة التبول.

وجود آلام شديدة بالعظام.

الوهن والضعف العام والتعب الشديد.

الصداع الشديد.

القيء والغثيان.

الإصابة بالإمساك.

انخفاض الشهية.

الميل إلى الاكتئاب.

فقدان الذاكرة.

الإصابة بتشنجات العضلات.

حرقة المعدة.

التهابات البنكرياس.

عدم انتظام ضربات القلب.

علاج فرط الكالسيوم بالدم:

يجب التوجه إلى الطبيب لوصف العلاج المناسب بعد تشخيص حالة المريض، حيث يتم وصف أنواع من العقاقير والأدوية التي تساعد على التقليل من نسبة الكالسيوم بالدم، ومنها الأدوية التي تساعد على علاج فرط نشاط الغدة الدرقية في حالة كانت الغدة هي السبب.

يتم وصف مدرات البول والتي تساعد على التخلص من نسبة الكالسيوم الزائدة التي توجد بالدم.

يجب الحرص على عمل التحاليل اللازمة لمراقبة الأملاح ونسبة الكالسيوم بالدم والبول.

يتم العلاج الدوائي إلى جانب تناول كمية كبيرة من السوائل والماء يومياً للتخلص من كمية الكالسيوم الزائدة التي توجد بالجسم.

كيفية تقليل الكالسيوم في الدم:

يتم التقليل من كمية الكالسيوم التي توجد في الدم من خلال تغيير بعض العادات مع اتباع نمط حياة صحي، يحتوي على ما يلي:

ممارسة الرياضة من العادات المهمة التي تحافظ على الصحة وتقي من فرط الكالسيوم.

الإقلاع عن التدخين يساعد على التقليل من فرط الكالسيوم بالدم.

تناول الأطعمة التي تحتوي على حمض الأكساليك والذي يعد من الأحماض التي تحد من نسبة الكالسيوم بالدم ويوجد في الخضراوات الورقية مثل السبانخ والسلق وغيرها.

تناول الأطعمة التي تحتوي على الصوديوم، والذي يعد من المعادن التي تساعد على تنشيط عمل الكلى ما يعمل على زيادة نسبة التبول ويؤدي إلى خروج النسبة الزائدة من الكالسيوم، ويتواجد الصوديوم في الفواكه والخضراوات مثل الشمندر والكرفس وأنواع من الأجبان واللحوم.

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