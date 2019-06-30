مصر تفتتح هرم اللاهون لأول مرة أمام الزوار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الآثار المصرية، الجمعة، افتتاح هرم اللاهون بالفيوم، جنوب غرب القاهرة، لأول مرة أمام الزوار.

وقال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار المصري، إن افتتاح الهرم بمنطقة اللاهون بالفيوم يعد بداية لوضع المحافظة المصرية على خريطة السياحة العالمية.

وأضاف العناني في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن هرم اللاهون ينتمي للملك سنوسرت الثاني رابع ملوك الأسرة الـ12، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يفتح فيها أمام الزوار منذ اكتشافه في القرن الـ١٩ بعد الميلاد.

وأوضح أن افتتاح الهرم جاء عقب أعمال الترميم والحفر التي قامت بها البعثة المصرية بقيادة مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، منوهاً بأن الفيوم ستشهد افتتاحات عديدة لآثار تتبع العصر الفرعوني والإسلامي خلال الفترة المقبلة.