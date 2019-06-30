تعرف ايه عن حمى البحر المتوسط..مرض وراثي يسبب التهاب المفاصل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأمراض الوراثية من أكثر الأمراض خطورة لأنها غالبا ما تظل مرافقه للمريض طوال حياته، من بين هذه الأمراض حمى البحرالأبيض المتوسط المتوارثة بسبب ارتفاع متكرر لدرجات الحرارة ومن أعراضها انتفاخ مؤلم بالبطن والرئتين والمفاصل، حسبما ذكر موقع" mayoclinic". أعراض الإصابة بحمى البحر المتوسط: أعراض الإصابة بحمى البحر المتوسط: تبدأ علامات وأعراض حمى البحرالأبيض المتوسط خلال مرحلة الطفولة تأتي في شكل نوبات قصيرة كهجمات وتستمر من يوم إلى ثلاثة أيام. وتشمل علامات وأعراض حمى البحرالأبيض المتوسط ما يلي: - الحمى. - ألم البطن. - ألم الصدر. Advertisements - ألما وتورم في المفاصل. - طفح جلدى على الساقين وخاصة تحت الركبتين. - آلام في العضلات. أسباب الاصابه بحمى البحر المتوسط أسباب الاصابه بحمى البحر المتوسط تحدث الاصابه بهذا المرض بسبب وجود طفرة جينية تنتقل من الآباء إلى الأبناء. المضاعفات

المضاعفات قد تحدث المضاعفات مالم تتم معالجة حمى البحرالأبيض المتوسط، يمكن أن تتضمن المضاعفات ما يلي: البروتين غير الطبيعي في الدم

البروتين غير الطبيعي في الدم أثناء هجمات حمى البحر الأبيض المتوسط يفرز الجسم بروتينا غير طبيعي (أميلويد "أ") ويمكن أن يتراكم البروتين في الجسم ويؤدي إلى تلف الأعضاء. آلام المفاصل

آلام المفاصل ينتشر حدوث التهاب المفاصل لدى المصابين بحمى البحر الأبيض المتوسط وأكثر المفاصل التي تتأثر تكون الركبة والكاحل والأرداف والمرافق.

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