شكرا لقرائتكم خبر عن الافوكادو فاكهة سحرية...بتحافظ على صحتك وبشرتك ونمو طفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الافوكادو من الفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحافظ على صحة الجسم والبشرة، كما أثبتت الدراسات والأبحاث أن الافوكادو تحتوى على بعض الخصائص التى تساعد على نمو الطفل بطريقة صحية.

وحسب ما ذكره موقع healthline فأن فوائد فاكهة الافوكادو هى



افوكادو

1: تحتوى على بعض الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الجراثيم والعدوى.

2:تقلل من خطرالإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتقلل من مستويات الكوليسترول .

3:تعمل على ضبط مستوى ضغط الد والوقاية من الجلطات.

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4:تحتوى على بعض الفيتامينات التى تعمل على تقليل حدوث الالتهابات، حيث انها تعمل على الوقاية من هشاشة العظام والتهاب المفاصل والعضلات.

5:تحتوى على بعض المواد المضادة للأكسدة والتى تعمل على تعزيز صحة العين وحمايته من المخاطر.

6:تقلل من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية المختلفة.



فاكهة

7: تحافظ على صحة الجهاز الهضمى وتحميه من الالتهابات والقرح.

8:تحتوى على بعض الخصائص التى تعزز نمو الاطفال وتحميهم من الامراض والعدوى ، كما أنها تقوى العضلات والمفاصل عندهم.

9:لها دور فعال فى تعزيز صحة البشرة وحمايتها من الجفاف والبقع، فمن الممكن استخدام هريس الافوكادو مع العسل الابيض وتركه على البشرة لمدة ربع ساعة ثم غسله بالمياه الفاترة.