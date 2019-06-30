شكرا لقرائتكم خبر عن دايما سهران وعندك أرق.. بطل أكل طول الليل وبلاش كافيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "عندى أرق ومش عارف أنام طول الليل"، من المشاكل التى يواجهها الكثيرون فالأرق هو اضطراب شائع يسبب صعوبة فى النوم قد يكون ذلك بسبب النوم أثناء فترة النهار أو نتيجة التفكير المستمر والضغط النفسى.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن أبرز أسباب الأرق هى:



السهر

1:الضغط النفسى والعصبى سواء بسبب العمل أو الدراسة أو المشاكل العائلية ، فكل ذلك يسبب الأرق وعدم القدرة على النوم.

2: الإفراط فى استخدام الهواتف وشاشات الكمبيوتر قبل النوم فذلك يساعدك على السهر.

3: الإفراط فى تناول الكافيين قبل النوم مباشرة أو الإكثار من تناول الطعام قبل النوم حيث يؤدى ذلك إلى الأرق والسهر.

4:الآثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب الأرق والسهر.

Advertisements



الارق

ولكى تساعد نفسك على النوم بشكل منتظم يجب اتباع الآتى:

1:يجب أن تثبت مواعيد نومك بساعات محددة حتى فى وقت الاجازة.

2:اهتم بممارسة التمارين الرياضية، فهى تساعد على النوم بانتظام.

3:تجنب تناول الكافيين أو الكحوليات قبل النوم واستبدالها بالأعشاب الطبيعية التى تساعد على الاسترخاء وهدوء الاعصاب.

4:تناول وجبات خفيفة قبل النوم بساعتين، وابتعد عن تناول الوجبات الدسمة.

5:من الممكن أخذ حمام دافئ قبل النوم ليساعدك على الاسترخاء ويحد من التوتر والقلق.