كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 يونيو 2019 10:37 صباحاً - تختلف حركة الجنين من امرأة لأخرى ومن جنين لآخر، فلا يوجد وقت معين يتحرك فيه الجنين عند كل السيدات الحوامل. للتعرف على حركة الجنين أكثر ومتى ممكن أن تشعر الحامل بها، التقت «الخليج 365 نت» بطبيب الزمالة السعودية النساء والولادة الدكتور «محمد أحمد إدريس» الذي بين أن حركات الجنين داخل الرحم من أجمل الأشياء التي تشعر بها الأم خلال فترة الحمل، كما أنها من المعجزات الإلهية في تكوين الإنسان، وقال: «نحن كأطباء متخصصين قد نستطيع رؤية هذه الحركات عن طريق الاشعة الصوتية «الألترا ساوند، السونار» في وقت مبكر، تقريباً نهاية الشهر الثاني من الحمل، أي في الأسبوع السابع أو الثامن.



متى تشعر الأم الحامل بحركة الجنين؟

قد تبدأ الأم بالإحساس بحركات الجنين في الأسبوع السادس عشر إلى الأسبوع العشرين تقريباً، وبالطبع فإن السيدات اللواتي لهن تجارب حمل سابقة، يشعرن بهذه الحركة أبكر من السيدات اللاتي في حملهم الأول.

وتستمر الحركة طوال فترة الحمل حتى تقل نسبياً في الشهر التاسع وذلك لسببين، الأول ضيق المكان، فالجنين يكبر والبطن لم يعد يتمدد، فيضيق الرحم على الجنين نسبياً، والثاني، إن فترة الراحة والنوم للجنين تزيد خلال الأسابيع الأخيرة.



كيف نحسب حركات الجنين؟

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يمكن حسابها في المنزل بإحدى الطرق التالية:

10 حركات أو رفسات خلال ساعتين، بشرط أن تكون الأم ممددة دون ضوضاء ويدها على بطنها وتعد الحركات.

4 حركات أو رفسات خلال ساعة، بشرط أيضاً أن تكون الأم ممددة دون ضوضاء ويدها على بطنها وتعد الحركات بتركيز.

10 حركات أو رفسات خلال 12 ساعة من اليوم العادي للسيدة في النشاط اليومي وتعد الحركات.



لماذا تقل حركات الجنين؟