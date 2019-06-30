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فوائد المانجو للحامل

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 يونيو 2019 10:37 صباحاً - تعتبر المانجو من أكثر الفواكهة المحببة والمفضلة لدى الكثير من الأشخاص، كباراً وصغاراً على حد سواء، فهي حلوة المذاق، كما تتمتع بفوائد عدة، وبالأخص للحامل. الدكتور «أحمد الجزار» استشاري النساء والتوليد وعلاج العقم، يوضح لكِ عن أهمية هذه الفاكهة:

 

أهمية المانجو للحامل

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 مصدر كبير للطاقة ومانعة لتشوهات الأجنة 

Woman Pregnant in Black and White Striped Shirt Standing Near Bare Tree

المانجو غنية بمضادات الأكسدة، وحمض الفوليك وفيتامينات A وC وB6، الحديد والبوتاسيوم، ما يسهم في جعل النظام الغذائي للحامل مكتملاً، ولكن على الحامل عدم الأفراط في تناول المانجو بكميات كبيرة، فكما هو الحال مع كثير من المواد الغذائية التي تؤدي زيادة استهلاكها إلى ضرر كبير.

 تضاعف عدد كريات الدم الحمراء للحامل

Photo of Pregnant Woman Standing Near Tree

 غنية بالحديد، وتساعد بشكل طبيعي على زيادة مستويات الدم، فهي واحدة من أفضل علاجات فقر الدم.

 تمنع تشوهات الجنين

 تحتوي المانجو على حمض الفوليك الذي يساعد على نمو الجنين ونمو جهازه العصبي.

 تعالج الإمساك للحامل 

Close-up Photo of Pregnant Woman In White Dress Holding Her Stomach

 المانجو تحتوي على الألياف الضرورية للتخلص من الإمساك الذي يسببه الحمل.

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تطور بناء عظام الطفل  

Baby Holding Human Finger

 تحتوي على فيتامين "أ" الذي يفيد في تطوير عظام وأسنان الطفل، كما تقوّي النظر.

 تمنع تسمم الحمل 

preeclampsia_650x240.jpg

تخفف، أو تمنع حصول تسمم الحمل بسبب غناه بالمغنيسيوم.

 

ملاحظات حول تناول الحامل المانجو 

Mango, Mangifera Indica, About Ripe, Tropical Fruit

نسب بعض العلماء المانجو إلى الفواكه العالية الحرارة خلال الحمل «ثيرموجينيسيس فود»، لأنها تعمل على رفع حرارة الجسم، مثل الزنجبيل والفلفل، وتحتاج إلى طاقة عالية لهضمه، ومن المهم تناول المانجو فقط في موسمها، وأن تكون ناضجة بشكل طبيعي لتجنب احتوائها على عناصر كيميائية مضرة بصحة الجنين.

كمية المانجو الموصى بها للحامل 

لا يجوز، مهما كانت الظروف، أن تتعدى الحامل مقدار حبة واحدة من المانجو خلال اليوم، وتحتاج إلى العناصر الغذائية الموجودة في المانجو في الثلث الأخير من الحمل، أي في الشهر السابع والثامن والتاسع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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