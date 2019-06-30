شكرا لقرائتكم خبر عن ما أسباب حكة فروة الرأس؟ والان مع التفاصيل

يعاني البعض من حكة في فروة الرأس. فما أسبابها وكيف يمكن مواجهتها؟

أوضح البروفيسور فيليب بابيلاس أن لحكة فروة الرأس أسباب عدة، أبرزها جفاف فروة الرأس، بسب الغسل المتكرر للشعر والاستخدام المتكرر للمجفف، إضافةً إلى أشعة الشمس، وماء البحر، وماء حمام السباحة المحتوي على الكلور.

وأضاف طبيب الأمراض الجلدية الألماني أنه يمكن مواجهة جفاف فروة الرأس، بشامبو لطيف غني بمواد الترطيب مثل الزيوت النباتية، أو خلاصات الأعشاب لتهدئة الفروة المتهيجة.

Advertisements

كما يعد زيت الزيتون سلاحاً فعالاً لمحاربة الجفاف والحكة، بوضع بضع قطرات من زيت الزيتون على فروة الرأس وتركه طوال الليل ليؤتي مفعوله، ثم شطفه في الصباح.

وأشار بابيلاس إلى أن حكة الفروة قد ترجع أيضاً إلى مرض، مثل عدوى الفطريات. وفي هذه الحالة تكون مصحوبة بأعراض أخرى مثل الاحمرار، وظهور البثور، والقشرة.

ويستلزم الأمر استشارة طبيب أمراض جلدية على وجه السرعة، مع تجنب خدش فروة الرأس، لمنع توغل الفطريات في الطبقات الجلدية العميقة تمهيداً للإصابة بعدوى بكتيرية ثانوية.

ومن الأسباب المحتملة الأخرى الحساسية تجاه مواد فعالة معينة في منتجات العناية بالشعر وتصفيفه، وهو ما يمكن التحقق منه باختبار حساسية لدى الطبيب.