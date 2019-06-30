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زراعة الحدائق تعطيك 7 فوائد لصحتك العقلية.. فما هي؟

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - للطبيعة أهمية كبيرة من أجل صحة الإنسان ليست الجسدية فقط ولكن العقلية والروحية أيضًا.

بحسب ما نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا" فإن البستنة وزراعة الحدائق لها تأثير كبير على الصحة العقلية للإنسان، ومن الممكن أن تساهم في تسريع عملية الشفاء. هذا المقال سيوضح سبع فوائد لزراعة الحدائق على صحتك العقلية:

تعطي الشعور بالرضا:

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تتمثل أكبر مشاكل الإنسان في محاولته التحكم في كل شئ يدور حوله، والهوس بالسيطرة يجعله في حالة دائمة من عدم الرضا. زراعة الحدائق تعلمك قبول الأشياء كما هي دون محاولة السيطرة عليها أو تغييرها؛ إذ إنك تبذل قصارى جهدك سواء في زراعة الحديقة أو في الحصاد ولكن النتيجة لا تأتي دائمًا كما تخطط لها، فمن ذلك يتعلم الانسان مواجهة المحن والرضا بالنتيجة.

عدم السعي وراء الكمال:

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السعي وراء الكمال ليس دائمًا شيئًا جميلًا، زراعة الحدائق ستجعلك تحب الأشياء التي بها عيوب؛ لأن محاولة جعل كل شئ مثاليًا يسبب الإحباط والاكتئاب، فمهما حاولت أن تخطط لجميع الأشياء عند زراعة حديقتك، فهناك عوامل أخرى ليس لديك تأثير عليها ولا يمكنك تغييرها. القرب من الطبيعة هو الافضل لصحتك العقلية.

التواصل مع الآخرين:

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ستساعدك البستنة على إقامة علاقات ودية وصحية مع الآخرين، لا سيما ممن هم مهتمون ايضًا بالحدائق وزراعتها.

 التمتع بالطبيعة الخضراء:

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غمر نفسك داخل بيئة كاملة مغطاة باللون الأخضر له فوائد صحية لا حصر لها؛ إذ تشير الأبحاث إلى أن وجودك في منظر طبيعي يمكن أن يساعدك على التعافي من الإجهاد والقلق والاكتئاب.

تجعلك تمارس تمارين جسدية:

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البستنة تجعل جسمك دائمًا في حالة الحركة التي بدورها ستلعب دورًا كبيرًا في تحسين حالتك المزاجية، حتى عندما لا تكون قادرًا على الذهاب إلى الصالات باستمرار، وسقي النباتات والعناية بها سيساعدانك على الحفاظ على قوة عضلاتك.

 تقليل التوتر:

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دفء الشمس والهواء البارد يقللان من مستوى التوتر لديك؛ فبمجرد أن تقوم بنزهة في حديقتك سيتكفل النسيم البارد من غسل مخاوفك في غمضة عين.

الحصول على طعام صحي:

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اذا أكلت خضراوات وفاكهة أنت قمت بزراعتها، فأنت تضمن أن ما تتناوله الآن صحي بنسبة مائة في المائة، وأثبت الكثير من الأبحاث أن تناول طعام طازج وطبيعي يحافظ على الصحة العقلية للإنسان.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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