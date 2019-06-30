شكرا لقرائتكم خبر عن عشان صحتك ..6 نصائح لمرضى الضغط المرتفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتاج مريض الضغط المرتفع لإتباع بعض النصائح لتجنب حدوث مضاعفات صحية فيما بعد، والتى منها الحفاظ على وزن مثالى وتناول الأدوية وغيرها من النصائح، التى نتعرف عليها فى السطور القادمة، على نصائح ذكرت بموقع " onhealth"

نصائح لمرضى الضغط المرتفع :

- تأكد أن ضغط الدم أقل من 140/90 مم زئبق، والتوجه للطبيب عند تجاوز 140 درجة.

- تناول دواء ارتفاع ضغط الدم، الذى وصفه الطبيب وذلك بشكل يومى، وفى حالة عدم حدوث نتائج إيجابية يجب التحدث مع الطبيب.

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- يجب على مريض الضغط المرتفع الحفاظ على وزن صحى، لأن زيادة وزن الجسم، تزيد من خطر إرتفاع ضغط الدم.

- زيادة النشاط البدني، من خلال الحرص على ممارسة رياضة المشى لمدة نصف ساعة بشكل يومى.





- اختيار الأطعمة منخفضة الملح والصوديوم، لأن زيادة كمية الملح يتسبب فى إرتفاع ضغط الدم، ولتجنب ذلك يجب قراءة ملصقات التغذية، وكما يفضل استخدم التوابل والأعشاب بدلاً من الملح.

- تناول المزيد من الفواكه والخضروات والحبوب وأطعمة الألبان قليلة الدسم.