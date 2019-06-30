شكرا لقرائتكم خبر عن "بطل كسل واطلع السلم".. فوائد للصعود على الدرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفضل البعض الصعود فى المصعد الكهربائى بدلاً من الصعود على الدرج، وذلك لشعور بالتعب والإرهاق والتعرق، ولكن الذى لا يعلمه البعض أن هذا يعود بفوائد صحية عليهم، والتى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " stepjockey ".

الفوائد الصحية للصعود على الدرج :

- يساعد الصعود على الدرج فى الحماية من إرتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن وإنسداد الشرايين، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب وحتى بعض أنواع السرطان.





- يساعد صعود الدرج أيضًا فى تقوية العظام والعضلات العظام والعضلات، وخاصة للنساء اللاتى يعملن في الوظائف المكتبية لأنهن أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام أكثر من الرجال.

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- صعود الدرج يساعد على حرق السعرات الحرارية، مما يحافظ على وزن صحى، وبالتالى الحفاظ على صحة الجسم وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

- يساعد تسلق السلالم على إنتاج الإندورفين وهى الهرمونات المسئولة عن الشعور بالسعادة، مما يعمل على تخفيف الشعور بالتوتر والإجهاد.





- وفقًا لمختلف الأبحاث، فأن تسلق السلالم يساعد على تحسين طاقتك الإنسان، وتقوية جهاز المناعة مما يساعد على الوقاية من الأمراض المعدية، وكما يساعد على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري وإرتفاع ضغط الدم وهشاشة العظام وأمراض القلب.