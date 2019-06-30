شكرا لقرائتكم خبر عن لو مجهد ومتوتر.. أمراض جلدية ترتبط بالإرهاق منها الإكزيما وحب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يسبب التوتر والإجهاد الكثير من المشاكل لقلبك وعقلك، ولكن آثاره تمتد لتدمير البشرة أيضا، حيث هناك بعض الأمراض الجلدية بالإجهاد والتوتر وفقا لموقع "health skin"

التوتر وظهور حب الشباب

عندما تشعر بالضيق ، ستزداد بشرتك سوءًا ، وهو ما سيسبب حب الشباب ، الذى يسبب أيضا الشعور بالحرج.

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لمكافحة هذا ، توصي التقارير الطبية بممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، والنوم لمدة سبع إلى ثمان ساعات من النوم ليلا ، والحصول على روتين جيد لتنظيف الوجه قبل النوم أيضا ، والحد من التوتر من خلال التأمل أو اليوغا.

الصدفية

الصدفية هي حالة جلدية قد تزداد سوءًا مع الإجهاد حيث ستسبب بشرة حمراء وحكة متقشرة ، لذلك العثور على استراتيجيات للتعامل مع التوتر أمر ضروري.

الأكزيما

إذا كان لديك هذا ، فقد تلاحظ وجود طفح جلدي أحمر وحكة في الجلد، وتزداد حدة الأعراض سلبًا بالتوتر، فعندما تكون تحت الضغط ، تفرز الغدد الكظرية الكورتيزول، ويؤثر هذا الهرمون سلبًا على كل عضو في الجسم إذا كان مرتفعًا بشكل مستمر.

ظهور قشرة على الوجه

يعد الإجهاد أحد العوامل للإصابة بالتهاب الجلد الدهني ، وعلى الرغم من أن سبب التهاب الجلد الدهني ليس واضحًا تمامًا ، فقد ينطوي على تفاعل التهابي من خلال نوع من الفطريات الموجودة بشكل طبيعي على سطح الجلد.