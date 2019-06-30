شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف امتى يكون الكابوس خطر على صحتك.. اضطراب نفسى ينتشر عند الفتيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما يرى شخص كابوسا فى حلمه أثناء النوم يستيقظ فى حالة من الفزع والخوف ويصيب صاحبه بحالة نفسية سيئة مثل القلق أو الخوف، ويشتهر الأطفال بأنهم أكثر عرضة للكوابيس لخوفهم الشديد ولكنها قد تكون مجرد حالة عارضة ولكن فى حالة حدوثها بشكل مستمر تعد اضطرابا نفسيا قد يحتاج إلى استشارة طبية، حسبما ذكر موقع "mayoclinic".

الكوابيس عند الأطفال قد تبدأ فى الظهور بين عمر 3 و6 سنوات وتميل إلى الانخفاض بعد سن 10 سنوات، كما أنها تعود مرة أخرى أثناء مرحلة المراهقة والفتيات أكثر عرضة للكوابيس.

- يؤدى اضطراب الكابوس وحدوثه بشكل متكرر يؤدى إلى الإصابة بمشكلات فى الأداء خلال اليوم، بالإضافة إلى القلق أو الخوف المستمر، والخوف من النوم خشية رؤية الكابوس.

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- يصيب اضطراب الكابوس الشخص بمشاكل فى التركيز أو الذاكرة أو عدم القدره على التوقف عن التفكير في الحلم المزعج.

- فرط النوم أثناء النهار وارهاق وشعور بالتعب.

- مشاكل سلوكية خاصة بوقت النوم أو الخوف من الظلام.