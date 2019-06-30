- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف امتى يكون الكابوس خطر على صحتك.. اضطراب نفسى ينتشر عند الفتيات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما يرى شخص كابوسا فى حلمه أثناء النوم يستيقظ فى حالة من الفزع والخوف ويصيب صاحبه بحالة نفسية سيئة مثل القلق أو الخوف، ويشتهر الأطفال بأنهم أكثر عرضة للكوابيس لخوفهم الشديد ولكنها قد تكون مجرد حالة عارضة ولكن فى حالة حدوثها بشكل مستمر تعد اضطرابا نفسيا قد يحتاج إلى استشارة طبية، حسبما ذكر موقع "mayoclinic".
الكوابيس عند الأطفال قد تبدأ فى الظهور بين عمر 3 و6 سنوات وتميل إلى الانخفاض بعد سن 10 سنوات، كما أنها تعود مرة أخرى أثناء مرحلة المراهقة والفتيات أكثر عرضة للكوابيس.
- يؤدى اضطراب الكابوس وحدوثه بشكل متكرر يؤدى إلى الإصابة بمشكلات فى الأداء خلال اليوم، بالإضافة إلى القلق أو الخوف المستمر، والخوف من النوم خشية رؤية الكابوس.
- يصيب اضطراب الكابوس الشخص بمشاكل فى التركيز أو الذاكرة أو عدم القدره على التوقف عن التفكير في الحلم المزعج.
- فرط النوم أثناء النهار وارهاق وشعور بالتعب.
- مشاكل سلوكية خاصة بوقت النوم أو الخوف من الظلام.
كانت هذه تفاصيل خبر اعرف امتى يكون الكابوس خطر على صحتك.. اضطراب نفسى ينتشر عند الفتيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.