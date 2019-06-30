شكرا لقرائتكم خبر عن السمنة مش مجرد مشكلة.. خطر يهدد حياتك اخلص منها وارتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السمنة من المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثير من الأشخاص وليست هى الأزمة الوحيدة لكنها تتسبب فى أزمات صحية كثيرة نتيجة لها مثل التأثير على كافة أجهزة الجسم، حسبما ذكر موقع" healthline".

تعرف على تأثير السمنة على أجهزة جسمكالجهاز العصبي

زيادة الوزن أو السمنة تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، حيث يتوقف الدم عن التدفق إلى دماغ، يمكن أن يكون للسمنة تأثير عميق على صحتك العقلية، ويشمل ذلك ارتفاع مخاطر الإصابة بالاكتئاب، وضعف احترام الذات، ومشاكل فى صورة الجسد.

الجهاز التنفسى

الدهون المخزنة حول الرقبة يمكن أن تجعل مجرى الهواء صغيرًا جدًا، مما يجعل التنفس صعبًا فى الليل. وهذا ما يسمى توقف التنفس أثناء النوم، قد يتوقف التنفس بالفعل لفترات قصيرة من الوقت لدى الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم.

الجهاز الهضمى

ارتبطت السمنة بزيادة مخاطر الإصابة بمرض الجزر المعدى المريئىGERD يحدث ارتجاع المرىء عندما يتسرب حمض المعدة إلى المرىء.

بالإضافة إلى ذلك، تزيد السمنة من خطر الإصابة بحصى المرارة عندما يتراكم الصفراء ويصلب فى المرارة. يمكن أن تتراكم الدهون حول الكبد وتؤدى إلى تلف الكبد وأنسجة الندبات وحتى فشل الكبد.

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نظام القلب والأوعية الدموية والغدد الصماء

عند الأشخاص الذين يعانون من السمنة يحتاج القلب إلى بذل المزيد من الجهد لضخ الدم فى جميع أنحاء الجسم هذا يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم.

السمنة يمكن أن تجعل خلايا الجسم تقاوم الأنسولين وهو هرمون ينقل السكر من دمك إلى خلاياك، حيث يستخدم للطاقة، إذا كنت تقاوم الأنسولين فلا يمكن تناول السكر بواسطة الخلايا مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر فى الدم.

وهذا يزيد من خطر إصابة الشخص بداء السكرى من النوع 2، وهى حالة يكون فيها نسبة السكر فى الدم مرتفعة للغاية، ويرتبط مرض السكرى من النوع الثانى بمجموعة من المشكلات الصحية الأخرى، بما في ذلك أمراض القلب وأمراض الكلى والسكتة الدماغية والبتر والعمى.

يمكن لارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول فى الدم وارتفاع نسبة السكر فى الدم إلى زيادة الدهون فى الجسم جعل الأوعية الدموية التى تنقل الدم إلى القلب تصبح ضيقة وضيقة، ويمكن أن تزيد الشرايين المتصلبة وتسمى أيضًا تصلب الشرايين من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

الجهاز التناسلى

السمنة يمكن أن تجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للمرأة للحمل كما يمكن أن تزيد من خطر إصابة المرأة بمضاعفات خطيرة أثناء الحمل.

النظم الهيكلية والعضلية

السمنة يمكن أن تسبب تدهور كثافة العظام وكتلة العضلات يشار إلى هذا باسم السمنة العظمية، السمنة العظمية يمكن أن تؤدي إلى زيادة خطر الاصابة بالكسور والإعاقة الجسدية ومقاومة الأنسولين والنتائج الصحية العامة الأضعف.