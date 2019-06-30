تسلية وصحة حلوة.. اعرف الفشار ممكن يعمل إيه فى جسمك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "السينما والماتش والرحلات" ،حاجات ماتنفعش من غير فشار، ويعتبر الفشار من أشهر المسليات التى يعشقها الكثيرون نظرا لمذاقه الطيب وشكله المبهج ، فضلا عن ذلك أثبتت الأبحاث أن للفشار فوائد صحية على الجسم وخصوصا إذا تم طهيه بزيت زيتون او زيت ذرة خفيف . وحسب ما ذكره موقع gourmetgiftbaskets فإن فوائد الفشار على الصحة هى: فوائد الفشار على صحة الجسم فوائد الفشار على صحة الجسم

فشار 1: على عكس الشائع فالفشار يقلل من مستوى الكولسترول فى الجسم ويحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية. 2:يحد من خطر الإصابة بهشاشة العظام والتهابات المفاصل والعضلات. 3:يحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية ، وذلك لاحتوائه على بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم. Advertisements 4:يقى من الامراض الجلدية والحساسية وخصوصا "الصدفية". 5:يساعد الفشار على الشعور بالشبع ويسد الشهية ، لذلك فهو مهم لإنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة. 6:يعمل على ضبط مستوى السكر فى الدم ، وبالتالى فهو مفيد لمرضى السكر. 7:يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات التى تعزز صحة الجهاز الهضمى وتحميه من الالتهابات والاضطرابات مثل " الامساك ، الإسهال، الانتفاخات ". 8: يحتوى الفشار على بعض الفيتامينات التى تحافظ على صحة العيون والرؤية.

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