شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تتعاملى مع شريك حياتك المكتئب وتعالجه نفسيا فى البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

"حزين ووحيد ودايما زعلان " فهذه الأعراض تدل على الإصابة بالاكتئاب وهو من الأمراض النفسية التى تؤثر على الحياة الشخصية والعملية والتعامل مع الآخرين عموما وخصوصا الحياة الزوجية فقد يعانى أحد الزوجين من الاكتئاب الشديد وهنا تزداد الخلافات بينهم.

ويقدم الخليج 365 نصائح للتعامل مع شريك الحياة المكتئب وعلاجه نفسيا دون الحاجة للطبيب، وذلك وفقا لما ذكره موقع psycom



شريك الحياة

1: الاهتمام والحنان، هى مفاتيح الحب وعلاج الاكتئاب ، لذلك يجب عليك التعامل برفق مع شريك حياتك وتشعره دائما بالاهتمام والسماع لمشاكله ومساعدته فى حلها.

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2:ابتعد عن الاستهزاء والسخرية والتعامل معه بقسوة، حتى لا تزيد من اكتئابه وحزن.

3:حاول أن تشغله وقت فراغه وحزنه بالخروج معه أو الاشتراك فى الأنشطة الاجتماعية والرياضية لتكوين صداقات جديدة.



الاكتئاب

4:حاول أن تفاجئه بالهدايا والمفاجآت التى يحبها حتى يشعر بالاهتمام والعطف به.

5:حاول أن تهتم بالتغذية السليمة لمرضى الاكتئاب وذلك من خلال تناول الأطعمة التى تحتوى على فيتامينات وعناصر تساعد على إفراز هرمون السعادة وعلاج التوتر والقلق.