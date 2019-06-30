شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار لا تعرفها عن تناول التونة.. أهمها التسمم بالزئبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أن تناول التونة له فوائد صحية ، مثل إضافة أحماض أوميجا 3 الدهنية في الجسم ، ولكن تناول الكثير منها قد يسبب التسمم بالزئبق.

سمك التونة مليء بالمعادن الثقيلة لأنه يأكل السمك الملوث، وعندما يتناوله الشخص بكميات كبيرة ، يتم نقل المعادن الثقيلة إليها، حيث تهاجم المعادن الثقيلة القلب ، وقد أظهرت الدراسات أن الرجال الذين لديهم أعلى مستويات الزئبق في دمائهم تزيد لديهم مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب، وفقًا لموقع "organic facts"

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من الآثار الجانبية الأخرى لتناول الكثير من سمك التونة إمكانية تناول الأسماك المريضة، فلم يعد يتم تخزين العديد من أسماك التونة في المياه المفتوحة ، بل يتم تربيتها في المزارع.

التسمم الغذائى نتيجة تناول سمك التونة النيىء احد الآثار الجانبية لأن الأسماك غير المطهية يمكن أن تأوي البكتيريا التي تسبب التسمم الغذائي.