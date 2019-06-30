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شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار لا تعرفها عن تناول التونة.. أهمها التسمم بالزئبق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أن تناول التونة له فوائد صحية ، مثل إضافة أحماض أوميجا 3 الدهنية في الجسم ، ولكن تناول الكثير منها قد يسبب التسمم بالزئبق.
سمك التونة مليء بالمعادن الثقيلة لأنه يأكل السمك الملوث، وعندما يتناوله الشخص بكميات كبيرة ، يتم نقل المعادن الثقيلة إليها، حيث تهاجم المعادن الثقيلة القلب ، وقد أظهرت الدراسات أن الرجال الذين لديهم أعلى مستويات الزئبق في دمائهم تزيد لديهم مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب، وفقًا لموقع "organic facts"
من الآثار الجانبية الأخرى لتناول الكثير من سمك التونة إمكانية تناول الأسماك المريضة، فلم يعد يتم تخزين العديد من أسماك التونة في المياه المفتوحة ، بل يتم تربيتها في المزارع.
التسمم الغذائى نتيجة تناول سمك التونة النيىء احد الآثار الجانبية لأن الأسماك غير المطهية يمكن أن تأوي البكتيريا التي تسبب التسمم الغذائي.
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