شكرا لقرائتكم خبر عن هل تكيس المبيض يتسبب في العقم..اعرف الاجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اعراض تكيس المبيض متعددة تبدأ بتغيير موعد نزول الدورة الشهرية، أو تأخر الحمل والعصبية والتوتر، فهي معاناة يمكن أن تعيشها السيدة، وهذا الامر يتطلب الذهاب المباشر للطبيب للتعرف علي طرق العلاج وتجنب المضاعفات، هذا ما اكده التقرير المنشور عبر موقع "health".

هناك العديد من المضاعفات التي تتعرض لها النساء اللاتي بعانين من تكيس المبيض، كزيادة فرص الإصابة بمرض السكر، والعقم في حالة إهمال الحالة وعدم متابعتها، وزيادة الوزن بشكل ملحوظ والتوتر والقلق والعصبية، زيادة فرص الإصابة بأمراض الكبد، وأيضا ارتفاع نسبة ضغط الدم والتعرض للنزيف الشديد من الرحم، ولذا علي السيدة التي تعاني من هذه المضاعفات الذهاب المباشر للطبيب للتعرف علي سبل العلاج المختلفة.





ويتم اكتشاف تكيس المبيض عن طريق السونار الذي يقوم الطبيب بالقيام به في العيادة، فتظهر بعض التكيسات علي المبيض وهذا يعني أن هذه السيدة تعاني من متلازمة تكيس المبيض، وعليها الخضوع لسبل وطرق العلاج المختلفة لتجنب المضاعفات.

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تعد حبوب منع الحمل هي الخيار الذي يرشحه العديد من الاطباء لعلاج تكيس المبيض، وتقوم السيدة بتناولها ولكن عن طريق بعض الجرعات التي يحددها الطبيب تجنبا لحدوث أي مشاكل أخري، والهدف منها زيادة هرمون الاستروجين في الجسم وتنظيم الدورة الشهرية.

ولكن نجد بعض السيدات اللاتي يتعرضن للجراحة للتخلص والقضاء علي تكيس المبيض، فنجد أن بعضهن يتعرضن لإزالة التكيسات والبعض يستلزم الامر ازالة أو استئصال المبيض، وهذا لا يعني ان هذه السيدة لا تنجب بل تستطيع الانجاب من قبل المبيض الآخر.