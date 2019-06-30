للحصول على علاقة زوجية جيدة وصحية.. ابتعد عن هذه الأطعمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى الزوج والزوجة للحصول على علاقة جنسية جيدة وصحية، وهناك العديد من النصائح التى يقوم الأقارب والأصدقاء بقولها لهم، ويكتشف الزوجان أنها خاطئة وتتسبب فى عدم رضاهم على العلاقة الزوجية، فالطعام له دور فعال وقوى فى هذا الأمر، حيث إن هناك بعض الأطعمة التى تلعب دورا كبيرا وفعالا فى الحصول على علاقة جيدة والعكس صحيح.
خلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز الأطعمة الصحية وغير الصحية، وما ينصح بتناوله وما لا يجب تناوله للحصول علاى صحة جنسية جيدة، وذلك وفقا لموقع "healthline"، حيث أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن نقص فيتامين "د" فى جسم الزوج أو الزوجة له تأثير كبير فى العلاقة الزوجية، ولذا يجب تناول الأطعمة الغنية به.
اسماك
نصح التقرير الأزواج بتناول الأسماك، حيث إنها لها دور فعال في الحصول علي علاقة زوجية جيدة، كما أنها تعوض نقص فيتامين "د" بالجسم، وأيضا عليهم تناول الحليب والبرتقال والشوفان والبيض، فهذه الأطعمة صحية للراغبين فى علاقة جنسية جيدة.
برتقال
وأيضا على الأزواج الابتعاد عن هذه الأطعمة لأنها تتسبب فى كبح الرغبة الجنسية للأزواج ومنها المشروبات الغازية والأطعمة المعلبة والغنية بالدهون والسريعة، ولذا عليهم عدم تناول هذه الأطعمة للحصول على علاقة جيدة.
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