شكرا لقرائتكم خبر عن لو ظوافرك بتتعرض للجفاف والكسر في المصيف..نصايح للحفاظ على صحتها وجمالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف قد يؤدي التعرض لأشعة الشمس والماء لوقت طويل إلى إحداث أضرار في أظافرك مما يؤدي إلى الانحناء أو الانهيار، حسبما ذكر موقع" bustle".

وهناك نصائح هامة يجب اتباعها خاصة خلال فصل الصيف للحفاظ على صحة الأظافر بالرغم من الأحوال الجوية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة.

الحفاظ على أظافرك رطبة

- عندما يتعلق الأمر بتقوية أظافرك فإن الماء هو المفتاح مثل بشرتك وشعرك تحتاج أظافرك إلى رطوبة لمنع التشققات والتقشير، ويفترض الكثير من الأشخاص خاصة السيدات أن نقع أظافرهم في الماء يرطب الأظافر فإنه يزيل الزيوت المهمة ويؤدي إلى جفافها.

- يمكن أن يؤدي التعرض للمواد الكيميائية مثل الكلور والمنظفات المنزلية والمطهرات التي تعتمد على الكحول إلى تجفيف بشرتك وأظافرك وأيضا السباحة لفترات طويلة فى البحر أو حمام السباحه أثناء قضاء إجازة المصيف يؤثرعلى صحة الأظافر.

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- يجب ترطيب اليدين والأظافر فورًا بعد السباحة أو نقع الأظافر أو غسل اليدين للمساعدة في استبدال زيوتهما الطبيعية.

- يمكن ترطيب الأظافر من خلال سكب قليلًا من الزيت مثل زيت الزيتون وجوز الهند والأركان وشجرة الشاي في وعاء ونقع الأظافر لمدة 10 دقائق لتجديد شبابها.

- يجب ارتداء قفازات مطاطية عند التنظيف باستخدام مواد كيميائية.

- مزيل طلاء الأظافر يتسبب فى جفافها.