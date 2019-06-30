شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الأطفال الذين يولدون لأمهات في المناطق الملوثة يصبحون أقل ذكاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن الأطفال المولودين لأمهات يعيشون في مناطق ملوثة قد يصبحون أقل ذكاءً.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجدت الأبحاث أن تعرض الأطفال لجزيئات صغيرة من تلوث الهواء في الرحم يمكن أن يؤثر على نمو المخ لدرجة أنه يضعف معدل ذكاء الطفل.

ويقترح العلماء أن الجزيئات السامة قد تكون قادرة على الانتقال عبرالمشيمة والتسبب في تلف مباشر للمخ أو توقف عمل المشيمة بشكل صحيح.



التلوث

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ووجد الباحثون أن معدل الذكاء للأطفال الصغار الذين يعيشون في المناطق شديدة التلوث انخفض بنسبة 2.5 نقطة في المتوسط ​​- وتراجع بمقدار 6.8 نقطة.

وتضيف النتائج إلى المخاوف المتزايدة بشأن أضرار التلوث الجسيم، بسبب عوادم السيارات والأعمال الصناعية، كما وجدت الدراسة نفسها أن حمض الفوليك، الذي يوصى به للحوامل على أي حال ، قد يحمي من تلف الدماغ.

وأضاف الباحثون أن هذه الجسيمات قد تسبب التهابا وتورما في الأنسجة الداخلية في المشيمة وتوقفها عن نقل المواد الغذائية بشكل صحيح إلى الجنين.