شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية الزميل وليد عبد السلام لمنصب المشرف العام على قطاع الصحة والطب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت أسرة تحرير ”الخليج 365”، بترقية الزميل وليد عبد السلام، لمنصب المشرف العام على قطاع الصحة والطب فى الخليج 365.

وجاءت ترقية الزميل بعد إثباته كفاءة كبرى ونجاحًا مشهودًا فى العمل بالقطاع الطبى بشكل عام، سواء بمتابعة الأخبار والتحقيقات فى المستشفيات وشركات الأدوية، وكافة القطاعات الطبية الحيوية الأخرى.

و"الخليج 365" فى إطار اهتمام الدولة بالقطاع الصحى، والمتمثل فى رأس الدولة وما توليه من عناية ورعاية كبرى، قررت التوسع فى الملف وإسناد إدارته للزميل وليد عبد السلام ليكون مسئولاً مسئولية كاملة ومباشرة عن كل كبيرة وصغيرة فى الملف.