شكرا لقرائتكم خبر عن قبل نزول البحر .. اغسل شعرك بميه حلوة ..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في موسم الصيف تتوجه كثير من الأسر إلى الشواطيء والمدن الساحلية لقضاء وقت الإجازات وهربا من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة حتى لو كانت عطله نهاية الأسبوع ولفترات قصيرة ولكن قضاء وقت ممتع بالقرب من البحر والشواطيء يجعلهم يتغلبون على حرارة الجو المرتفعة، ولكن النزول والسباحة فى المياه المالحة وحتى حمامات السباحة قد يكون له أضرار كبيرة على صحة الشعر مما يتطلب طرق خاصة للعناية به لعدم تلفه بعد العوده من الإجازة مما يتطلب وقت طويل فى العلاج وعودته على طبيعته .

وما لا يعلمه الكثيرين أن خصله الشعر مثل الأسفنج تمتص الماء خاصة فى حاله إصابته بالجفاف وعند تعرضه للماء المالح أو مياه حمام السباحه وهو جاف يعرضه لزيادة امتصاصه للمياه مما يؤثر عليه بالسلب ويصيبه بمشاكل كثيرة، حسبما ذكر موقع" healthline".

ومن أفضل الطرق للحفاظ على الشعر فى وقت الأجازات هو غسله بماء عذب قبل النزول إلى حمام السباحة أو البحر لتجنب جفافه، والطريقة بسيطة فقط عن طريق أخذ حمام للشعر من المياه العذبة، قبل نزول المياه إضافة إلى استعمال بلسم لترطيب الشعر، لمزيد من الحماية لكن لابد من مراعاة عدم شطفه.

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مياه البحر تحتوى على الملح والمعادن التي يمكن أن تلحق الضرر بالشعرمن خلال تجريده من الزيوت الطبيعية الموجوده به مما يؤدي إلى جفاف الشعر وبهتانه بالإضافة الى تلف اطرافه.

وفى حاله غسل الشعر بماء عذب قبل النزول للبحر يعطى فرصة لبصيلات الشعر بتكوين روابط كيميائية قوية مع الماء، مما يقلل من تأثير الماء المالحة عليه.

فى حاله قضاء وقت طويل فى البحر يجب غسل الشعر كل فترة لإعادة تجديده واضفاء الحيوية على الشعر وللتخلص من الملح حتى لا يظل على الشعر لفترات طويلة.