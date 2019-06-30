فوائد المكسرات على صحة الجسم والبشرة والشعر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر المكسرات من أبرز الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم والبشرة، حيث أنها تحتوى على البروتين والمواد المضادة للأكسدة والدهون الصحية وغيرها من الفيتامينات . وحسب ما ذكره موقع organicfacts فأن فوائد المكسرات هى فوائد المكسرات على صحة الجسم فوائد المكسرات على صحة الجسم

المكسرات المكسرات 1:تحتوى المكسرات على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعزز صحة القلب والأوعية الدموية وتنشط الدورة الدموية. 2:على عكس الشائع فأن المكسرات تساعد على انقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة. 3:تساعد على ضبط مستوى السكر فى الدم والوقاية من الغيبوبة والجلطات. 4:تحتوى المكسرات على بعض الفيتامينات والخصائص التى تعمل على تقليل الالتهابات والحد من الاصابة بهشاشة العظام ومشاكل المفاصل والالتهاب. Advertisements 5:نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات، فهى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الأمراض والعدوى. فوائد المكسرات على صحة البشرة فوائد المكسرات على صحة البشرة

مكسرات مكسرات 1: تحتوى المكسرات على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة البشرة وحمايتها من التجاعيد وعلامات التمدد. 2:تعمل المكسرات على نضارة البشرة وجمالها والحد من ظهور البقع والحبوب. 3:لها دور فعال فى الحفاظ على ترطيب البشرة ووقايتها من البثوروالبقع. فوائد المكسرات على صحة الشعر

فوائد المكسرات على صحة الشعر 1:الاكثار من تناول المكسرات يساعد على تعزيز نمو فروة الرأس وحمايته من التساقط والتلف. 2: يحد من ظهور الالتهابات والاحمرار فى فروة الرأس، كما أنه يعمل على تقوية الشعر وطوله بشكل صحى. 3: يعمل على ترطيب الشعر وعلاج الجفاف والتلف.

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