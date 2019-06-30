شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابه جنش..اعرف ايه هى الاوتار وأماكن تواجدها ووظيفتها وأسباب تمزقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الوترهو النسيج الليفي الذي يربط العضلات بالعظام في جسم الإنسان ، وتمزق الوتر هى حالة تشعر المريض بألم شديد وهناك أشخاص معرضون لمثل هذه الحاله وخصوصا مرضى النقرس أو فرط نشاط الغدة الدرقية وأصحاب فصيلة الدم O، حسبما ذكر موقع" emedicinehealth".

تمزق الأوتار يمكن أن يكون مشكلة خطيرة وقد يؤدي إلى ألم شديد وإعاقة دائمة إذا لم يتم علاجه، كل نوع من تمزق الأوتار له علامات وأعراض خاصة به ويمكن علاجه إما جراحيا أو طبيا اعتمادا على شدة التمزق .

المجالات الأربعة الأكثر شيوعًا لتمزق الأوتار هي :عضلات الفخذ

مجموعة من أربع عضلات الوحشي، المتسعة الشائكة، المتسعة الوسطية، والمستقيمة الفخذية تلتقيان فوق الركبة مباشرة (الرضفة) لتشكيل وتر الرضفة.

غالبًا ما تسمى هذه الأرباع وتستخدم هذه المجموعة من العضلات لتمديد الساق عند الركبة وتساعد في المشي والجري والقفز.

أخيل

يوجد هذا الوتر على الجزء الخلفي من القدم أعلى الكعب مباشرة إنه موقع ارتباط عضلة الساق بكعب القدم .

هذا الوتر ضروري لدفع القدم، فيساعدك أخيل على الوقوف على أطراف أصابعك والدفع عند بدء سباق القدم.

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الكفة المدورة

توجد الكفة المدورة في الكتف وتتكون في الواقع من أربع عضلات فوق الشوكة (تمزق الأوتار الأكثر شيوعًا)، تحت الشوكه، القاصر، والتشابك، وتعمل هذه المجموعة من العضلات على رفع ذراعك إلى الجانب، وتساعدك على تدوير الذراع، وتمنع كتفك من الخروج من المقبس.

يعتبر وتر الكفة المدورة أحد أكثر المناطق شيوعًا في الجسم المتأثرة بإصابة الأوتار.

العضلة ذات الرأسين

العضلة ذات الرأسين العضلية للذراع تعمل كثني للكوع.هذه العضلات تحمل اليد نحو الكتف عن طريق الانحناء في الكوع.

الأسباب العامة لتمزق الأوتار

- صدمة مباشرة.

- العمر المتقدم: مع تقدمنا ​​في العمر ، ينخفض ​​تدفق الدم لدينا يؤدي انخفاض تدفق الدم للوتر إلى ضعف الوتر المصاب.

- التحميل الشديد: عندما تنقبض عضلاتك أثناء مدها في الاتجاه المعاكس يتم زيادة الضغط على الوتر.