ما هى الإسعافات الأولية عند التعرض لحرق الشمس؟.. اعرفها

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند الذهاب للمصايف ونزول البحر يتعرض الكثيرون للحروق من الشمس نتيجة للجلوس فى أشعتها الضارة لفترات زمنية طويلة، وهذا الأمر يعرض حياة الجلد للخطر لأنه يتعرض لحرق ويكون درجة أولى أو ثانية أو ثالثة على حسب قوة الحرق.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أهم وأبرز الإسعافات الأولية التى يجب على الشخص القيام فى حالة التعرض لحرق من الشمس، وذلك وفقا لموقع "webmed".

-عند الشعور بحرارة عالية فى الجسم، مع عدم القدرة على الجلوس أثناء تواجد الشمس، عليك البعد الكلى عن الشمس للحفاظ على الجلد.

-عليك الإكثار من تناول الماء أو السوائل الباردة قدر المستطاع للحفاظ على توازن الجسم والحد من التعرض لمشاكل به.

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