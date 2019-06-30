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شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الإسعافات الأولية عند التعرض لحرق الشمس؟.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند الذهاب للمصايف ونزول البحر يتعرض الكثيرون للحروق من الشمس نتيجة للجلوس فى أشعتها الضارة لفترات زمنية طويلة، وهذا الأمر يعرض حياة الجلد للخطر لأنه يتعرض لحرق ويكون درجة أولى أو ثانية أو ثالثة على حسب قوة الحرق.
حروق الشمس
وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أهم وأبرز الإسعافات الأولية التى يجب على الشخص القيام فى حالة التعرض لحرق من الشمس، وذلك وفقا لموقع "webmed".
-عند الشعور بحرارة عالية فى الجسم، مع عدم القدرة على الجلوس أثناء تواجد الشمس، عليك البعد الكلى عن الشمس للحفاظ على الجلد.
-عليك الإكثار من تناول الماء أو السوائل الباردة قدر المستطاع للحفاظ على توازن الجسم والحد من التعرض لمشاكل به.
البشرة
-البعد عن الشاطئ والذهاب للمنزل وتشغيل التكيف أو المروحة والهدف هنا تهوية الجسم والحصول عليه متوازن وليس حارق.
-الاستحمام بالماء البارد يعد من أهم النصائح لحماية جسمك.
-يمكنك دهن الجسم بالزيوت الطبيعية كاللافندر والهدف هو تهدئة الجسم من الحروق التى تعرض لها.
-يمكنك وضع الحليب البارد على جسمك كالكمدات فهذه الحيلة هامة ومفيدة لك ولجلدك.
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