شكرا لقرائتكم خبر عن ساعدى طفلك..نصائح لعلاج تأخر الكلام فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "مش بيقول بابا ولا ماما"، تقلق الامهات بشأن طفلها عندما يتأخر فى الكلام ولا يستطيع نطق أى من الكلمات او الجمل الصحيحة، وقد يكون لأسباب مختلفة سواء كانت سواء كان ذلك بسبب الاصابة بمشاكل فى الدماغ وفقدان السمع او الاصابة بالشفة الارنبية، أو نتيجة التربية الخاطئة للطفل وعدم الحديث معه.

إذا كان السبب مرضى لا بد من المتابعة مع الطبيب لحل المشكلة أما إذا كان بسبب التعامل الخطأ مع الطفل فلا بد من اتباع بعض النصائح لعلاج تأخر النطق عند الاطفال وحسب ما ذكره موقع quickanddirtytips فهى:



الطفل

1:يجب أن يكون للأسرة دور كبير فى التعامل مع الطفل من خلال الحديث معه وتحفيزه على نطق الكلمات والحروف.

2:إذا كان الطفل ينطق بعض الحروف الغير مفهومة لا تهملى حديثه ولكن عليكى الاستماع له جيدا وتصحيح الاخطاء التى يقع فيها أثناء الحديث.

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طفل

3:من الممكن أن يذهب الطفل لمركز تخاطب وتأهيل ، وذلك لتنمية مهاراته وتدريبه بطريقة صحيحة على نطق الحروف والكلمات.

4: احرصى دائما على دمج الطفل مع الأطفال فى نفس عمره ليستمع لحديثهم ويتعلم منهم النطق واللغة.

5:احكى له القصص، فذلك يساعده على فهم الكلمات والحروف والنطق.